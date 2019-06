Un altro incidente in Valassina: auto si ribalta sui curvoni di Briosco. Un paio d’ore prima sulla corsia opposta una caduta da moto con due ragazzi feriti.

Un altro grave incidente sulla Valassina. E’ avvenuto intorno alle 17.20 di oggi, giovedì 27 giugno, sempre all’altezza di Briosco, dove solo due ore prima due ragazzi erano stati soccorsi dopo una caduta da moto in direzione Lecco.

Questa volta l’incidente è avvenuto in direzione Milano. Si tratterebbe, di un’auto che, per cause ancora da accertare, sarebbe sarebbe finita fuori strada per poi ribaltarsi all’altezza dei curvoni di Briosco, in direzione Milano.

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso: sul posto sono arrivati tempestivamente la Polizia stradale, i Vigili del fuoco, l’ambulanza e l’elisoccorso. I sanitari hanno prestato le prime cure ad un ragazzo di 24 anni: le sue condizioni sarebbero serie ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico bloccato

A causa dell’incidente il traffico è bloccato. Visto l’orario di punta e i mezzi di soccorso al lavoro per rimuovere l’auto, ci vorrà del tempo perché la viabilità torni alla normalità.