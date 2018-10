Un nuovo cavaliere di Savoia tra i cesanesi. E’ Alessandro Cazzaniga.

Sabato il 32enne cesanese è stato insignito della onorificenza di “Cavaliere dell’ordine al merito civile di Savoia”. La cerimonia si è svolta alla Pontificia Università Lateranense di Roma. Il decreto è di sua altezza reale Vittorio Emanuele di Savoia. “Ricevo un riconoscimento davvero prestigioso e importante per meriti filantropici che, francamente, non mi aspettavo assolutamente e che non so se meritavo”, le prime parole di Cazzaniga. Il cesanese, emozionatissimo, ha ricevuto le congratulazioni dal principe Emanuele Filiberto di Savoia e dal padre.

“Uno stimolo a fare ancora più del bene”

“Questo riconoscimento – così il neo cavaliere – sarà per me un ulteriore stimolo a fare ancora più del bene alla gente che ha veramente bisogno”. Domenica, durante la messa solenne nella arcibasilica del Santissimo Salvatore in San Giovanni in Laterano, Cazzaniga ha ricevuto il mantello da cavaliere e i relativi ornamenti.