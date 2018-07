Una fiaccolata per i cinquant’anni della Parrocchia. Venerdì, 13 giugno la Sacra Famiglia ha compiuto cinquant’anni. Per commemorare l’evento una ventina dei giovani dell’oratorio hanno affrontato di corsa la distanza che separa Cesano Maderno da Mesero (Milano), paese natale di don Angelo Masetti, che proprio cinquant’anni fa fu il primo parroco della “Sacra”, la più giovane Parrocchia della città.

“Nella memoria la speranza”

I tedofori sono stati accolti in serata al parco Collodi, accompagnati dal corpo musicale Giuseppe Verdi. Poi è stato il momento dello srotolamento dello striscione che dal campanile della chiesa commemora il traguardo raggiunto dalla Parrocchia con lo slogan “Nella memoria la speranza”. Quindi, dopo un momento di preghiera, l’accensione del braciere in oratorio.

La parole del vicario episcopale

“Quando si ha una grande gioia nel cuore bisogna dirlo a tutti”, ha detto don Luciano Angaroni, vicario episcopale di zona, alla sua prima uscita ufficiale, “e voi vi siete fatti notare con questo gesto significativo, che non è passato inosservato”. “Fare memoria delle proprie radici”, ha continuato don Luciano con il parroco don Romeo Cazzaniga accanto, “vuol dire portare in cuore con gratitudine ciò che si ha ricevuto, guardando al futuro con speranza”. I saluti delle istituzioni invece li ha portati il vicesindaco Celestino Oltolini, che ha rimarcato “la storia bella e penetrante di questa Parrocchia, una comunità di valori importanti, di crescita, famiglia e accoglienza che ha agito come un vero e proprio collante del tessuto sociale”. Con la certezza, che sarà così anche il prossimo mezzo secolo.