Paura per due ventenni questa notte: sono una ragazza, intossicata da sostanze pericolose a Seregno, e un ragazzo, protagonista di un grave incidente a Desio.

Alle 3, in via dalla Chiesa a Desio, un 24enne è finito contro un ostacolo a bordo della sua auto. Sul posto sono giunte l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica. Stabilizzato, il giovane automobilista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano. E’ stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Desio e dei vigili del fuoco di Monza.

Neanche un’ora più tardi, erano le 3 e 50, i soccorritori hanno raggiunto via Verdi a Seregno per una 21enne che aveva assunto sostanze pericolose. I volontari dell’Avis Meda l’hanno accompagnata al Pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo. Su quanto accaduto indagano gli uomini dell’Arma.

Ferito un ragazzino

Nella tarda serata di ieri, mercoledì, un ragazzino di 13 anni si è ferito in via Roma a Carnate. E’ stato soccorso dalla Croce Bianca di Besana e trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Erano le 23.

Alla stessa ora, in via Monte Bianco a Limbiate, una donna di 32 anni si è sentita male. Ci hanno pensato i soccorritori della Croce Rossa di Paderno Dugnano a trasportarla in codice verde al nosocomio di Garbagnate Milanese.