Verano, appuntamento in diretta su Istagram con AstroPaolo.

Verano, appuntamento in diretta su Istagram con AstroPaolo: insieme al famoso coach Claudio Belotti parlerà della prima volta dell’uomo sulla Luna. Singolare iniziativa, tutta social, per l’astronauta veranese che ha organizzato per martedì 16 luglio, alle 21. 30, una diretta Istagram da non perdere.

«Un grande balzo per l’umanità. Un sogno apparentemente irrealizzabile che è diventato realtà»: questo il messaggio che entrambi hanno postato sui rispettivi profili social per invitare il pubblico ad una appassionante conversazione «lunare».