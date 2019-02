Verano, litiga con la mamma e si allontana da casa. Ritrovato a Seregno il quindicenne.

Dopo la paura, il lieto fine

Verano, litiga con la mamma e si allontana da casa. Ritrovato a Seregno il quindicenne. E’ finita bene e in fretta la bravata che un ragazzino di 15 anni, residente a Verano, ha fatto ieri, mercoledì 27 febbraio. Il giovane, studente al primo anno di scuola superiore, dopo un litigio con la madre, proprio per questioni legate allo studio, ha pensato bene di uscire di casa con la sua bici rossa e spegnere il telefonino senza più dare notizie. Comprensibile la preoccupazione dei genitori che non vedendolo rientrare dopo diverse ore, hanno iniziato ad allertare le forze dell’ordine e chiamare tutti gli amici e compagni di scuola. La mamma ha anche contattato la redazione della trasmissione Chi l’ha visto. Durante la puntata di ieri sera infatti, attorno alle 23, Federica Sciarelli ha lanciato l’appello della madre, ricostruendo quanto successo.

Le ricerche

I carabinieri sono riusciti ad agganciare la cella del telefonino in zona Milano Bicocca, ovvero a circa 24 km da casa. Il ragazzo infatti ha preso il treno portandosi con se la bici e si è diretto verso Milano. La sua “fuga” da casa però è durata poco. In tarda serata è stato trovato dagli stessi genitori, a Seregno. Il ragazzo stava già tornando a casa.