Il mese di agosto parte con una raffica di disagi (possibili). Sarà più difficile prelevare agli sportelli bancomat fra giovedì 1 agosto 2019 e venerdì 2, a causa di uno sciopero dei portavalori che potrebbe causare un’insolita carenza di contanti. Domenica 4 e lunedì 5 agosto 2019 invece lungo le autostrade incroceranno le braccia i casellanti.

Scioperano i portavalori, bancomat a rischio

Sciopero nazionale dei portavalori l’1 e il 2 agosto 2019 e conseguente possibile indisponibilità di denaro contante presso tutti i dispositivi bancomat. A mettere le mani avanti sono le banche, che via email stanno avvertendo i loro correntisti.

Protagonisti della protesta i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltcs, in trincea per il rinnovo del contratto (tra le richieste un adeguamento salariale, sicurezza e salute).

Non è detto ad ogni modo che si verificheranno per forza i disagi: molte banche stanno infatti provvedendo a far scorta di contanti con largo anticipo.

Scioperano i casellanti in autostrada

Si profila un esodo da incubo per gli automobilisti che viaggeranno in Italia il prossimo weekend. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo i prossimi 4 e 5 agosto 2019.

Nello specifico, si fermeranno gli addetti ai caselli e i turnisti (non sottoposti alla 146) dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5.

Diverse porte manuali resteranno chiuse per l’assenza degli esattori, il pagamento del pedaggio sarà possibile solo attraverso le casse automatiche. I servizi di assistenza al cliente e il funzionamento degli impianti per il pagamento del pedaggio, dovuto per legge, spiega Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, saranno comunque garantiti con intervento di personale della Viabilità di Autostrade per l’Italia.