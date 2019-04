1° Maggio – Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa. Questa la parola d’ordine scelta dai tre sindacati confederali per la Festa del lavoro.

1° Maggio: ecco la parola d’ordine

Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa. Sarà questa la parola d’ordine scelta dai tre sindacati confederali che quest’anno celebreranno il Primo Maggio a Bologna. Dal palco di Piazza Maggiore, dopo il corteo per le strade della città, in tarda mattinata si terranno i comizi dei segretari generali nazionali Carmelo Barbagallo Uil, Annamaria Furlan Cisl, Maurizio Landini Cgil. Come sempre nel pomeriggio a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, si svolgerà il tradizionale ‘Concertone’.

I tre segretari generali regionali Cgil, Cisl, Uil, Elena Lattuada, Ugo Duci, Danilo Margaritella parteciperanno alla manifestazione di Milano, dove alle ore 9 è previsto il concentramento del corteo che da Corso Venezia – Giardini di Villa Palestro arriverà in piazza della Scala. Dal palco interverranno delegate e delegati sindacali (Pa, servizi, industria e rider) e i segretari generali regionali. Al termine degli interventi, alle 11.30 “Musica Nuda “: voce Petra Magoni, contrabbasso Ferruccio Spinetti.

La manifestazione di Monza

Alla manifestazione di Milano si aggiungono molti altri appuntamenti con cortei e manifestazioni unitarie per celebrare la Festa dei lavoratori anche nel resto della Lombardia.

A Monza alle ore 10 in piazza Roma (Arengario), “d.j. set”, interventi di delegate e delegati Cgil, Cisl, Uil Monza e Brianza e comizio conclusivo di Rita Pavan segretaria generale Cisl Monza Brianza e Lecco a nome delle tre organizzazioni sindacali. A mezzogiorno aperitivo con pane, salame e nutella.