La banda di Veduggio compie 120 anni. Un traguardo davvero importante che sarà festeggiato questa sera, sabato.

120 anni suonati insieme

“E’ istituito all’interno della Società Cattolica di Mutuo Soccorso in Veduggio con Colzano un Corpo Filarmonico allo scopo di condecorare le funzioni religiose e prestare alla gioventù un passatempo utile, onesto e dilettevole”.

Così recitava il primo articolo dello statuto di fondazione del Corpo musicale Santa Cecilia. Era il 27 novembre del 1898.

Sono passati 120 anni da allora: un traguardo di tutto rispetto che la banda celebrerà con un grande evento organizzato per questa sera, sabato 15 settembre, con il patrocinio di Comune e IMSB (Italia Marching Show Bands).

Il titolo scelto racchiude in sè lo spirito che ha sempre unito i musicisti del paese: 120 anni suonati… insieme.

“Insieme è riferito a noi che suoniamo e a tutti coloro che hanno fatto parte negli anni passati di questo gruppo – hanno spiegato i referenti – Ai gruppi ospiti presenti che rappresentano anche l’associazione l’IMSB, con cui in questi anni abbiamo scritto la storia moderna della nostra realtà. Insieme, infine, è riferito al nostro pubblico, ai nostri sostenitori, alla nostra parrocchia e al nostro paese che ci segue da sempre con tanto affetto”.

Appuntamento alle 10,30 al Centro sportivo

Questa sera si partirà alle 20,30 dal Centro sportivo di via Dell’Atleta per raggiungere in parata il campo di calcio dell’oratorio, passando per le vie Concordia, Magenta e Vittorio Veneto. Protagonisti saranno la Brianza Parade Band, la Fanfara Bersaglieri di Lecco, la General Vincent Marching Band di San Benigno Canavese (Torino), l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella (Varese). Durante la serata – presentata da Paola Giambelli – si esibiranno anche gli allievi di Brianza K-Line e Brianza Color Guard Junior. Non mancheranno poi tante sorprese, davvero da non perdere.

Dalla nascita alla seconda giovinezza

Come anticipato, la nascita del Corpo musicale Santa Cecilia porta la data del 27 novembre 1898. Luigi Clerici in qualità di presidente, l’allora parroco don Carlo Maria Colombo, Felice Galleani, vicepresidente e Agostino Zaffaroni, segretario, furono i componenti del primo Direttivo. Inizia così una lunga storia fatta di amore per la musica, talento, professionalità, fede nei valori umani e cristiani, partita da Veduggio per arrivare, ai giorni nostri, a superare i confini italiani. Storia che può contare sulla presenza di tanti giovani, cresciuti nella scuola “Giuseppe Giussani”.

Negli anni Ottanta la banda vive una seconda giovinezza. Merito di don Naborre Nava e di Onorino Consonni, quarto presidente dopo Clerici, Spirito Negri e Leonardo Ciceri, che nel 1998 ha lasciato il testimone a Roberto Luppino, ancora in carica.

Gli anni Ottanta dicevamo, quando la Santa Cecilia vede crescere i musicisti e il numero di esibizioni. Tra queste quella che diverrà un appuntamento fisso: il concerto dell’Epifania. Nascono inoltre la “Banda musicale dei ragazzi” e la “San Quintino Big Band”, formazione di impronta jazzistica.

Dal 1998 ai giorni nostri

Nel 1998, il centenario di fondazione viene festeggiato in grande stile. I musicisti cambiano look, inaugurando la nuova divisa che li accompagnerà negli anni successivi.

Nel 2000, la svolta. Arriva la Brianza Parade Band, spinta dai giovani della banda, capace di rendere la realtà musicale veduggese riconosciuta a livello internazionale.