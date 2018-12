Oltre 150 partecipanti per la quarta edizione della “Night Run”, la corsa non competitiva in notturna che attraversa le vie del paese e il parco delle Groane nel periodo natalizio.

Grande partecipazione

L’evento si è svolto nella serata di ieri, con partenza da via Fratelli Porro. Da lì c’è stata la possibilità di compiere un percorso di 5 o 10 chilometri, di corsa o camminando. Il primo ha toccato il parco Tricolandia, il secondo il Bosco del Curato di Misinto. Tra i partecipanti, che hanno indossato un cappellino natalizio e delle torce per rendersi riconoscibili, anche il sindaco Piermario Galli.

Ricavato a Protezione Civile

A contribuire al successo della “Night Run”, realizzata dallo staff dello Snail Bar, è stata anche la Protezione Civile di Cesano Maderno. “A loro andrà parte del ricavato – spiega l’organizzatrice Cristina De Marco – Si tratta di una corsa non competitiva, che nasce all’insegna dell’amicizia e dell’unione. La nostra volontà è illuminare il parco delle Groane con una lunga scia di luci, rappresentate dalle torce dei corridori”.