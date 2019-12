E’ arrivato il semaforo “intelligente” a Besana. Nei giorni scorsi il dispositivo tra Calò e Villa Raverio è stato dotato di un nuovo sistema di rilevamento radar.

Semaforo “intelligente”

L’Amministrazione comunale punta sulla tecnologia per risolvere i problemi del traffico. Come premesso, il semaforo all’incrocio tra le vie Leopardi, Kennedy e Matteotti è stato dotato di un sistema di rilevamento radar in sostituzione delle vecchie spire di rame posizionate nell’asfalto.

Lo scopo è quello di poter gestire i tempi dell’impianto in modo più efficace e più sicuro. Il nuovo sistema, infatti, è in grado di rilevare le masse ferrose e le distanze tra i veicoli presenti sulla strada. E’ capace, quindi, di calcolare i tempi di percorrenza che separano i due mezzi. Il sistema permette di regolare automaticamente la luce verde del semaforo in base al numero dei veicoli presenti in prossimità dell’incrocio. La luce gialla e quella rossa, invece, non sono modificabili per legge dovendo garantire un tempo di sicurezza.

“Una piccola ma significativa novità – commenta il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli – testimonia la volontà di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per migliorare la vivibilità del territorio”.