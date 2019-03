Anche a Carate Brianza sarà organizzata la prima Festa della Birra.

In programma dal 12 al 21 luglio

Dieci giorni di festa dedicati alla birra. E’ una delle iniziative che animeranno la prossima estate a Carate Brianza. L’evento si svolgerà dal 12 al 21 luglio all’interno dell’area comunale di via Tommaso Grossi, sul prato ubicato a margine del comparto artigianale e produttivo dove in passato erano stati ospitati i giochi gonfiabili per i più piccoli.

Nei giorni scorsi la Giunta ha accolto e approvato la richiesta avanzata dagli organizzatori per l’utilizzo e l’occupazione del terreno comunale in zona Cascina Immacolata. A organizzare la Festa della Birra sarà lo staff del locale Fermento di Inverigo del caratese Massimo Cesana. Un mega tendone accoglierà i visitatori e gli ospiti della festa dedicata alla birra. Ma ci sarà spazio anche per un palco per l’esibizione e i concerti di gruppi musicali che, come da delibera, si concluderanno prima della mezzanotte.

E’ la prima edizione della Festa della Birra a Carate Brianza. La Giunta l’ha accolta come occasione di aggregazione e ricreativa per la città. In Brianza, durante l’estate, sono tante le feste organizzate da attività, comitati e gruppi di volontari. La più famosa festa della birra è la Misinto Bier Fest, storica kermesse che da tantissimi anni, raduna migliaia di persone e visitatori regalando divertimento, buona cucina e anche solidarietà.