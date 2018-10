Brianza Wine Festival, il primo Festival brianzolo dedicato al vino di qualità, soffierà quest’anno quattro candeline.

L’evento in villa Cusani Confalonieri

Torna domenica 21 ottobre a Carate Brianza l’appuntamento per gli appassionati del settore. All’interno della splendida Villa Cusani-Confalonieri di Carate Brianza produttori, sommelier, esperti, professionisti e appassionati di vino potranno incontrarsi e condividere idee, esperienze e degustazioni. Secondo l’ormai conosciuto format dell’evento, giunto alla quarta edizione, i visitatori potranno girare tra i diversi stand e accedere alle degustazioni accompagnati da aneddoti, spiegazioni e consigli degli stessi produttori.

Presenti circa cinquanta aziende vitivinicole

Circa cinquanta sono le aziende vitivinicole presenti all’evento, tutte selezionate dall’organizzatore per offrire un’esperienza degustativa di qualità. Tra gli altri, i visitatori troveranno in degustazione Barolo, Amarone, Brunello, Champagne e vini alsaziani, vere eccellenze del panorama enologico europeo. Anche se il vino sarà indiscusso protagonista dell’evento, in degustazione ci saranno anche birre artigianali, olio e whisky grazie alla rinnovata collaborazione con Whisky Club Italia.

Visto il grande successo riscosso nella precedente edizione, saranno disponibili anche quest’anno masterclass a numero chiuso.

La sorpresa della quarta edizione? Le settimane precedenti il Festival eventi dedicati a vino e degustazione si svolgeranno su tutto il territorio brianzolo. Brianza Wine Festival è un evento gratuito per tutti i soci Brianza Wine Club iscritti all’anno associativo 2018/19. I non soci possono partecipare all’evento tramite compartecipazione alle spese. È possibile riservare in anticipo l’ingresso all’evento acquistando il pass su Eventbrite. Per l’elenco espositori completo, per diventare soci del club e per tutte le informazioni, visitate il sito www.brianzawinefestival.it o la pagina Facebook Brianza Wine Club o contattate l’associazione a info@brianzawineclub.it.