La camminata sotto le stelle più bella della Brianza va in scena a Carate Brianza. Venerdì 13 luglio scatta l’ottava edizione della «Camminata di luna piena lungo il Lambro», appuntamento estivo organizzato dai «Marciacaratesi» con il patrocinio del Comune.

Organizzata dai Marciacaratesi

La manifestazione partirà – tra le 21,15 e le 21,45 – dal piazzale Martiri delle Foibe a Carate Brianza, vicino alla sede della Polizia locale. Il percorso illuminato da torce e led (di circa 8 chilometri) attraversa i luoghi e gli angoli meno conosciuti e frequentati «della Carate di un tempo». Dalle grotte di Realdino, alle Sorgenti delle Stette Gocce, fino all’ex Molino Tagliabue.

Un percorso suggestivo, sotto le stelle, per scoprire la Brianza e il fiume Lambro accompagnato da spettacoli musicali che si concluderà con un rinfresco allestito al punto di partenza dove ad attendere in partecipanti oltre ad anguria e ghiaccioli ci sarà l’allegria musicale degli «Amis de l’Osteria». Le iscrizioni in prevendita si raccolgono presso la sede dei Marciacaratesi (lunedì e giovedì dalle 21), nei negozi «Lory Mille idee» in via Sant’Ambrogio, «Carta Più Redaelli» e alla torrefazione «Moka Riz» in via Cusani. Parte del ricavato della camminata sarà destinato all’associazione Opera San Vincenzo e al gruppo Alzheimer «Felicemente segui l’Onda».

Nelle precedenti otto edizioni della camminata notturna in migliaia hanno risposto all’appello del gruppo Marciacaratesi che saranno coadiuvati da un esercito di volontari e collaboratori sparsi lungo il percorso per garantire l’ottima riuscita della manifestazione. Oltre a Marciacaratesi e amici, un aiuto arriverà anche dalla Protezione civile e dalla Polizia locale.