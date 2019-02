Un corso gratuito per imparare le manovre di disostruzione pediatrica. Ad organizzarlo è l’asilo nido comunale di Carate Brianza in collaborazione con la Croce Bianca sezione di Besana in Brianza.

Mercoledì 27 febbraio, dalle ore 20 alle ore 22, presso la sede dell’asilo nido Il Mio Piccolo Nido di via Agazzi 1 a Carate Brianza sarà possibile imparare quei gesti da mettere in atto per salvare la vita ad un bambino piccolo liberando le sue vie aeree da un corpo estraneo. La partecipazione al corso di due ore è gratuita previa iscrizione telefonica al numero 0362-187035 o via email all’indirizzo di posta elettronica: nido.caratebrianza@pedagogia.it

Il momento di formazione, rivolto in modo particolare ai genitori e che si inserisce nel quadro delle iniziative e salvaguardia della salute del bambino, è promosso dall’assessorato all’Istruzione del Comune. Il 27 marzo – sempre al nido comunale di via Agazzi – si terrà invece un altro incontro dedicato al Pronto soccorso pediatrico.

Due appuntamenti importanti se si pensa che ogni anno in Europa 500 bambini muoiono a causa di un’ostruzione delle vie aeree. Le linee guida internazionali danno indicazioni precise su come intervenire in caso di soffocamento a seconda che si tratti di bambini sotto i 12 mesi di età o più grandi.