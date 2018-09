A Cesano è guerra ai furbetti della mensa scolastica. Pasto sospeso a chi ha accumulato debiti con la ditta Sodexo.

La ditta Sodexo non erogherà più il pasto nelle mense agli alunni morosi. La drastica decisione è stata presa in queste ore, in accordo con l’Amministrazione comunale. I genitori morosi avranno ancora qualche giorno per provvedere al pagamento.

La sospensione del pasto dal 22 ottobre

Lunedì 1 ottobre saranno inviate le raccomandate di avviso della sospensione del pasto alle 46 famiglie che lo scorso anno scolastico hanno accumulato un debito superiore a 500 euro. La sospensione effettiva dal pasto partirà da lunedì 22 ottobre. Altri 86 alunni (54 del Primo istituto comprensivo e 32 del Secondo) morosi dai 499 ai 200 euro riceveranno la raccomandata dal 15 ottobre. La sospensione del pasto in questo caso partirà lunedì 5 novembre. In seguito saranno presi provvedimenti anche per cifre inferiori ai 200 euro.

Mesi di solleciti caduti nel vuoto

È dal mese di ottobre dello scorso anno che Sodexo invita le famiglie ad ottemperare al pagamento. “Ci dispiace di essere giunti a questo punto – dichiara l’assessore all’Istruzione Pietro Nicolaci – e abbiamo avallato questi provvedimenti a malincuore, soprattutto perché la mancanza di responsabilità delle famiglie ricade sui minori. Ma non è accettabile – continua Nicolaci – che alcune famiglie pensino di non pagare un servizio, facendolo gravare sulla collettività”.

Riduzioni Isee per più di 700 famiglie

Il Comune, su circa 2.200 pasti giornalieri, applica riduzioni Isee (del 20, del 40 e del 70 per cento) per più di 700 famiglie. “L’Amministrazione, dunque – continua Nicolaci – si fa già carico delle famiglie in difficoltà. Perciò non è più accettabile che ci siano i furbetti, che hanno buone possibilità economiche ma non pagano lo stesso la mensa”.