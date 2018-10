Negozi in aumento e boom dell’e-commerce. E’ Cesano Maderno nei dati dell’ufficio Commercio comunale.

I tempi d’oro per gli affari sono lontani. Ma nonostante la crisi delle vendite al dettaglio e una composizione urbanistica frastagliata che non favorisce la concentrazione delle attività, il commercio a Cesano Maderno gode di buona salute. E’ il quadro che emerge dai dati sugli esercizi di vicinato mostrati durante l’ultima commissione Economia e Lavoro. Tra i punti all’ordine del giorno della seduta, coordinata dal presidente Salvatore Mogavero, c’era infatti l’illustrazione dei dati relativi alle attività produttive dell’anno 2017 e del primo semestre 2018.

Esercizi di vicinato a quota 392

Le statistiche dicono che al 30 giugno in città erano attivi 392 esercizi di vicinato, ovvero attività con una superficie massima di 250 metri quadrati. Di questi, 86 sono alimentari che sono scesi di due unità rispetto al precedente periodo di rilevazione in virtù del fatto che nel frattempo sono state chiuse 7 botteghe e aperte 5 nuove. Lieve, ma comunque positivo, è invece il dato relativo alle attività non alimentari, cresciute da 304 a 306 (7 esercizi chiusi a fronte di 9 nuove aperture). Entrando nel dettaglio delle categorie commerciali, a farla da padrona sono state le attività che si occupano di estetica e cura della persona, salite da 53 a 60. I pubblici esercizi sono rimasti quasi invariati (127 rispetto a 126), così come ristoranti e pizzerie (20 contro 18).

Boom del commercio elettronico

Al tempo dell’economia 2.0, anche a Cesano si è registrata un’impennata nel commercio elettronico: le attività impiegate nell’e-commerce sono infatti cresciute da 26 a 33. “E’ innegabile che il volume degli affari per il commercio al dettaglio non sia più ai livelli di un tempo – ha commentato il presidente della Commissione Salvatore Mogavero – Le statistiche però dicono che il commercio a Cesano è vivo e ci sono persone che aprono attività: persone che sono da ammirare per il loro coraggio e che l’Amministrazione deve sostenere”.

Al vaglio l’ipotesi di creare un’associazione di categoria

Un salto di qualità potrebbe arrivare con la costituzione di associazioni di categoria in città. Durante la Commissione si è cominciato a parlare dell’ipotesi di organizzare un Comitato che riunisca i commercianti. “Come Comune non possiamo essere noi i promotori della nascita di una o più associazioni – ha sottolineato l’assessore alla partita Celestino Oltolini – Il compito di un’Amministrazione è quella di sostenere le attività commerciali. Di certo sarebbe auspicabile avere un gruppo di riferimento. Questo agevolerebbe il dialogo, visto il numero di operatori presenti in città, e renderebbe anche più intensa la collaborazione: per esempio in presenza di un’associazione il Comune potrebbe erogare contributi per le iniziative”.