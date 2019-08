Sono partiti a Desio i lavori della “bicipolitana”, progetto di Bilancio Partecipativo. L’obiettivo del progetto è quello di garantire il transito in sicurezza a chi si sposta a piedi o su due ruote dal quartiere san Giorgio fino a via Agnesi e quindi l’attraversamento est – ovest della Città.

A Desio partiti i lavori della bicipolitana

“E’ in corso la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclo-pedonale su via Milite Ignoto, mentre quanto che è stato realizzato sulla piazzetta di via Sant’Apollinare è un piccolo intervento preliminare, necessario per motivi di tempistiche di appalto.

Il progetto complessivo attorno alla piazzetta terrà in considerazione le esigenze del quartiere – racconta l’assessore alla mobilità Giovanni Borgonovo – tra le quali vi sono un accesso sicuro e protetto alla scuola e uno spazio di sosta e relax.

La finalità – conclude – è quella di ridisegnare complessivamente lo spazio tra scuole, oratorio e nuova palestra in costruzione. Lo faremo, portando a compimento un percorso di dialogo già avviato con i cittadini”.