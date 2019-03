Il Comune di Desio, in collaborazione con ATS Brianza, organizza un corso di formazione gratuito aperto a tutti, anche non residenti. Si chiama “Il Patentino” gli organizzatori lo considerano uno strumento per divenire

proprietari consapevoli, conoscere meglio il proprio cane e per favorire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale.

A Desio il corso per diventare proprietari di cani consapevoli

Il corso, teorico, vede il supporto del Movimento Animalista Monza e Brianza e la partecipazione della Dott.ssa Silvia Cattani, veterinario comportamentalista.

Le iscrizioni sono aperte e le date sono già state comunicate: tre le serate, l’8, il 15 e il 22 maggio presso la

Sala Pertini, in via Antonio Gramsci n°3 a Desio, dalle ore 20.00 alle 23.15. I posti sono limitati.

Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente, in termini di obblighi di legge e sanitari, e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile, smentendo le credenze errate.

Al termine degli incontri, tramite il superamento di un test, coloro che avranno frequentato la totalità delle lezioni potranno conseguire il patentino.

“Si tratta di un approccio alla corretta relazione con il proprio animale domestico, indispensabile per una migliore convivenza civile” affermano Barbara Zizza e Chiara Nogarotto, responsabili della sezione Monza e Brianza del Movimento Animalista. “Siamo convinti che un positivo legame con gli animali sia sinonimo di un migliore rapporto tra persone”.

Per informazioni: monzabrianza@movimentoanimalista.it

Ecco il programma dettagliato del corso