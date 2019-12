Più acqua del rubinetto e meno plastica: a Desio arrivano le borracce a scuola. L’iniziativa al via all’asilo Umberto I. Seguiranno le altre scuole nel 2020.

A Desio arrivano le borracce a scuola

Il Comune di Desio promuove l’utilizzo dell’acqua pubblica anche nelle scuole cittadine per ridurre i costi ambientali legati al trasporto dell’acqua in bottiglia e all’utilizzo degli imballaggi in plastica.

L’Amministrazione comunale insieme a BrianzAcque, che gestisce per conto di tutti i Comuni della Brianza il sistema idrico integrato, nelle scorse settimane ha proposto a tutti i plessi scolastici di installare gratuitamente degli erogatori d’acqua corredati da relative borracce da consegnare a tutti gli studenti. Due le finalità di questa iniziativa: da un lato si vuole valorizzare l’acqua che esce dai nostri rubinetti, controllata e di ottima qualità, dall’altro si promuove la riduzione della plastica.

L’iniziativa parte dalla scuola dell’infanzia Umberto I

Tra le prime ad essersi attivate con percorsi didattici educativi sulla sostenibilità e sul consumo responsabile, la scuola dell’infanzia Umberto I di Desio, dove ieri il Sindaco Roberto Corti e il Presidente di BrianzAcque Enrico Boerci hanno voluto simbolicamente dare avvio al progetto – che proseguirà a Desio nel 2020 – consegnando le borracce ai bimbi, alla presenza del presidente dell’istituto Vincenzo Bella e delle insegnanti.