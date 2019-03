A Desio flash mob per le vittime in Nuova Zelanda e contro ogni forma di terrorismo. Appuntamento per questo pomeriggio, mercoledì 20 marzo alle 18.30, in piazza Conciliazione. Un’iniziativa promossa da “Desio Città Aperta”.

A Desio flash mob contro ogni forma di terrorismo

Colpita la comunità islamica dopo la strage di venerdì in Nuova Zelanda, e l’attentato che ha avuto come bersaglio una moschea. I morti sono stati 49, molti pakistani. Un atto gravissimo. Dolore e tristezza anche in città. Solidarietà alla comunità pakistana e condanna è stata espressa dal sindaco, Roberto Corti: «Questo è l’effetto che si ottiene a forza di soffiare sul razzismo. Stiamo attenti a continuare a fomentare l’odio, qualcuno si dovrebbe fare un esame di coscienza. La soluzione, invece, è l’incontro, l’accoglienza, il rispetto reciproco. Quello che stiamo cercando di costruire noi. Siamo vicini alla comunità pakistana».

Il messaggio di “Desio Città Aperta”

Questo il messaggio di «Desio Città Aperta». «Un vile attentato terroristico, fatto non da un pazzo, ma da chi scrive che i musulmani sono i più violenti, che vogliono conquistare l’occidente vivendo da noi e facendo più figli, che le Ong sono complici, che la Merkel e Soros e il grande capitale stanno cercando di dominare il mondo. Insomma parole che troppo spesso sentiamo anche qui in Italia e non solo dalla gente comune ma anche da chi sta al potere. Desio Città Aperta porge le sue condoglianze a tutti i famigliari delle vittime e alle comunità islamiche di tutto il mondo così come è sempre stata vicina a tutte le vittime di tutti gli attentati». Mercoledì alle 18.30 in piazza Conciliazione «Desio Città Aperta» organizza un flash mob per le vittime della strage e contro ogni forma di terrorismo.