A Desio il Pd verso la riconferma del segretario Angelo Paola. Domenica 18 novembre congresso in casa Pd: gli iscritti saranno chiamati ad eleggere il segretario cittadino e quello provinciale. Aperta anche ai simpatizzanti l’elezione del segretario regionale.

A livello cittadino verso la riconferma del segretario uscente

A livello cittadino si va verso la riconferma del segretario uscente Angelo Paola, eletto due anni fa (la carica di segretario dura – infatti – generalmente 5 anni). “Siamo a metà mandato della mia carica e il desiderio è quello di continuare con la stessa passione anche i prossimi tre anni – commenta – Sono stati due anni in cui ho imparato tanto grazie al contributo di ogni iscritto e sostenitore. Mi ripropongo per continuare quello che ho iniziato, con più consapevolezza ma con la stessa voglia di fare di due anni fa e continuando a coltivare i nostri punti di forza: pluralità, ascolto, passione e gioco di squadra”.

Provinciale, consiglieri e assessori divisi tra Virtuani e Delle Cave

A livello Provinciale a sostegno di Pietro Virtuani, candidati nella lista per l’Assemblea provinciale sono presenti – tra gli altri – l’assessore Cristina Redi, la consigliera Marta Sicurello e Moreno Drago. A sostegno di Mariano delle Cave invece il consigliere Alessio Alberti (capolista) e i desiani Gabriele Degan e Chiara Grandi. Angelo Paola e Alessio Alberti sono candidati inoltre in Assemblea regionale, il primo a sostegno della candidatura di Vinicio Peluffo, il secondo nella lista di Eugenio Comincini.

“Un grande momento di rinnovamento”

“Un grande momento di rinnovamento – afferma Angelo Paola – per affrontare ancora più compatti, consapevoli e uniti le sfide importanti che si terranno in Europa, in Italia, in Lombardia, in Provincia e nella nostra città”. A Desio, il 18 novembre, il congresso si terrà in via Fratelli Cervi 25 dalle 9.30. Si potrà votare fino alle 18 della stessa giornata.