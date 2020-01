#LaCittàInvisibile è il nome del primo concorso fotografico rivolto ai ragazzi dai 16 ai 35 anni e lanciato dal Comune con il suo Hub Desio Giovani, il servizio di politiche giovanili della città che incontra i ragazzi e le loro idee. “Scatta, scrivi un titolo, posta la tua foto, taggala con la categoria scelta e pubblica” il claim scelto per l’iniziativa. In palio una macchina fotografica istantanea e altri curiosi premi.

Tempi e modalità

dal 15 gennaio sino al 15 marzo 2020 per scattare e postare le foto sul proprio profilo Facebook o Instagram, con aggiunta di tag ai canali social di Hub Desio Giovani: #lacittàinvisibile e uno a scelta tra le 4 categorie riportate nel regolamento del contest fotografico: 1) sogni e futuro, 2) i quartieri della Città, 3) rapporto giovani e adulti, 4) spazi e abbandono. C’è tempoper scattare e postare le foto sul proprio profilo Facebook o Instagram, con aggiunta di tag ai canali social di Hub Desio Giovani: Facebook (@hubdesio) e/o Instagram (@hubdesiogiovani). I tag devono obbligatoriamente riportare gli hashtagriportate nel regolamento del contest fotografico:

Occorre dare un titolo a ogni foto pubblicata, corredata di relativa didascalia, poesia o breve testo esplicativo. In caso di citazioni, occorre riportare il nome dell’artista. Le fotografie devono essere di proprietà dell’autore e inedite, non vengono accettate immagini lesive dei diritti di terzi di qualsiasi natura.

Come partecipare

Per partecipare al concorso, occorre inviare le stesse foto pubblicate anche via mail all’indirizzo: hubdesiogiovani@comune.desio. mb.it , (allegando titolo e didascalia).

“Desio è una Città da raccontare, da fotografare – illustra l’Assessore alle Politiche Giovanili Cristina Redi – e questo concorso rappresenta uno degli strumenti per coinvolgere i giovani nella riappropriazione e valorizzazione del nostro territorio, con le sue specificità e particolarità”.

“Il contest fotografico è anche un modo per fare conoscere i diversi quartieri di Desio, ciascuno con le proprie caratteristiche – aggiunge l’Assessore ai Rapporti con i Quartieri Giorgio Gerosa. Al termine del concorso le immagini saranno infatti utilizzate per elaborare e coprogettare azioni territoriali mirate e condivise”.

“Il concorso fotografico sarà l’occasione per poter mettere a confronto diverse visioni e rappresentazioni della città da cui prendere spunto per rendere protagonisti i giovani di Desio – racconta Fabio Rech, coordinatore di Hub Desio – Una volta raccolte le foto saranno stampate e distribuite dagli educatori di HubGiovani in luoghi di aggregazione della città diventando così fonte di discussione e ispirazione per la progettazione di percorsi di partecipazione. Ne vedremo delle belle!”.

Le premiazioni

Le premiazioni avverranno indicativamente tra fine marzo e aprile. Sarà premiata l’immagine che per ogni categoria riceverà più ‘like’ su entrambi i canali social. Alla fine saranno sorteggiate 4 foto, una per ciascuna categoria, a cui verrà assegnato un premio: ogni foto inviata rappresenterà un numero, più ne invierete, più possibilità avrete di vincere.