A Desio nasce uno sportello legale gratuito per i cittadini. E’ partito martedì 29 ottobre lo “Sportello di consulenza legale Città di Desio”, il nuovo servizio che vuole essere un punto informativo di primo aiuto e orientamento per spiegare come accedere alla giustizia. Un avvocato è a disposizione per indirizzare i cittadini sulle varie procedure e sulla fruizione di prestazioni professionali degli avvocati.

A Desio nasce uno sportello legale gratuito per i cittadini

Lo sportello nasce dalla stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Ordine degli Avvocati di Monza, con l’intento di offrire e diffondere gratuitamente informazioni su problematiche legali, rafforzando la conoscenza dei diritti dei cittadini.

Le consulenze sono a costo zero per il c ittadino e i professionisti sono ‘volontari’, cioè non percepiscono alcun compenso per la propria prestazione. In base alla convenzione, per ragioni di etica e di deontologia professionale, gli Avvocati che prestano servizio non possono né accettare incarichi da parte di chi ha usufruito del servizio, né fornire nominativi di colleghi o di studi professionali a cui rivolgersi.

I servizi e le informazioni

I cittadini potranno ricevere informazioni sulle azioni giudiziarie esperibili per la tutela dei propri diritti e interessi, tempi e costi di un giudizio, risoluzione alternativa delle controversie (anche tramite camere arbitrali e/o di conciliazione), modalità di pattuizione del compenso, diritti e obblighi derivati dal conferimento dell’incarico, fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili e alla misura del costo della prestazione professionale e altro ancora.

Appuntamento a novembre

Il prossimo appuntamento è in programma il 26 novembre (con cadenza mensile), il martedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 presso la sede del Comune di Desio, Palazzo Comunale, Piazza Giovanni Paolo II (piano terra – ingresso A). Per info e prenotazioni tel 0362.392252.

Qui info Sportello Legale