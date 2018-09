A Desio parcheggi per disabili con disco orario. Il M5S “Vietato dal Codice della strada”. Ma per l’assessore Moro è necessario aumentare la rotazione dei parcheggi esistenti.

A Desio parcheggi per disabili con disco orario

A Desio a partire da giovedì prossimo, 6 settembre, i parcheggi del centro riservati ai disabili diventano a disco orario con sosta massima di 120 minuti. Lo ha stabilito l’Amministrazione comunale che introdurrà la nuova disposizione per una decina di posti auto che si trovano nell’area a ridosso del centro.

Sosta massima di due ore

I parcheggi che saranno regolamentati a disco orario si trovano in via Conciliazione, via Garibaldi, via Ragazzi del 99, via D’Adda e via Fratelli Cervi. La durata massima come già spiegato sarà di due ore, dalle 9 alle 19, esclusi i giorni festivi.

Necessario per aumentare la rotazione dei parcheggi

“Abbiamo deciso di rispondere a una segnalazione ormai ricorrente circa l’occupazione in via continuativa degli stalli di sosta per disabili in centro. Era necessario aumentare la rotazione dei parcheggi esistenti – spiega l’assessore al Controllo del territorio Jennifer Moro – e abbiamo pensato all’introduzione del disco orario per evitare che i posti fossero utilizzati per molte ore o, addirittura, per tutto il giorno dalle stesse auto. Ciò permetterà ai disabili che si devono recare in centro per fare acquisti o accedere ai servizi pubblici di trovare parcheggio più facilmente”.

Il Movimento 5 Stelle replica: “Vietato dal Codice della Strada”

La nuova disposizione comunale però ha suscitato non poche polemiche, in particolare tra gli esponenti del Movimento 5 Stelle. “Apprendiamo in questi giorni che quella che ci era sembrata tempo fa una boutade del Sindaco diventa invece una nuova disposizione del Comune – si legge sul sito del M5S Desio. Peccato che l’articolo 188 del Codice della strada escluda che le persone che hanno diritto a parcheggiare in quegli spazi possano essere soggette a limitazioni di orario. Capiamo il problema di dover garantire la possibilità di sostare negli spazi dedicati a chi ne ha veramente diritto, ma la soluzione corretta non sembra essere questa”.