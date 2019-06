A Desio riparte il servizio serale della Polizia locale

(foto di repertorio)

Riparte a Desio il servizio serale della Polizia locale, predisposto dal Comune per una città più tranquilla e sicura. Sarà attivo fino a settembre.

Da inizio giugno fino a fine settembre un gruppo di Agenti della Polizia locale svolgerà un terzo turno di 6 ore nella fascia serale, per tre sere a settimana. In totale il servizio sarà garantito per 42 serate durante le quali saranno complessivamente impegnati 19 agenti, a cui si aggiungono quattro ufficiali.

Gli agenti, fa sapere l’Amministrazione comunale, presidieranno le aree pubbliche e quelle nei pressi di una serie di pubblici esercizi, nelle quali il normale ritrovo e svago di gruppi di persone, in passato, è sfociato spesso in schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

Per migliorare la quiete pubblica

“Grazie al lavoro condotto insieme al comandante Maurizio Di Mauro e alla disponibilità degli agenti della Polizia locale, che voglio ringraziare per la loro grande professionalità e disponibilità, garantiamo un servizio che contribuirà a tenere sotto controllo la serenità delle famiglie e la quiete pubblica nelle aree maggiormente esposte nei mesi estivi a questo tipo di disturbo”, spiega il vicesindaco e Assessore alla Polizia locale Jennifer Moro.

Un deterrente per furti e atti vandalici

“La maggiore presenza dei nostri agenti in città nelle ore serali – aggiunge Moro – ha un valore aggiuntivo importante perché insieme alla normale presenza delle Forze dell’Ordine, aumenterà l’effetto deterrente verso fenomeni criminosi minori, come piccoli furti e atti vandalici, contribuendo ad aumentare la sicurezza complessiva della nostra città”.

Normalmente i presidi serali e notturni vengono svolti dalle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato) le quali ora, grazie all’iniziativa, saranno in parte più liberi di concentrarsi nelle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali di maggiore gravità.