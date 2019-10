A Desio un percorso di accompagnamento al ruolo genitoriale. Gli incontri sono in programma dal 10 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 con la presenza di relatori esperti.

Essere genitori ben organizzati, con un progetto educativo condiviso a livello di coppia, sapendo gestire i conflitti con i figli dando regole sostenibili: un percorso da costruire giorno per giorno.

Questo è l’obiettivo del progetto “Scuola-Genitori”, un cammino di crescita personale rivolto ai genitori, organizzato dall’ufficio Servizi Sociali del Comune di Desio e dal CCP – Centro PsicoPedagogico di Piacenza.

Iscrizione gratuita ma obbligatoria

Si tratta di un progetto per accompagnare i genitori nel loro compito formativo, offrendo i basilari educativi essenziali e indispensabili per una buona crescita dei figli. L’iniziativa prevede un ciclo di 4 incontri dove è prevista una relazione, da parte di esperti competenti nel mondo dell’educazione, e un momento dedicato alle domande, aperto a tutti i partecipanti.

La registrazione ai singoli incontri del ciclo è gratuita e obbligatoria (fino ad esaurimento posti). Per iscriversi occorre cliccare a questo link

“Da tempo si parla di ‘nuove povertà’, di ‘crisi dei legami sociali e familiari’ – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Buonvicino – nel lavoro quotidiano con le famiglie si rileva un aumento della vulnerabilità generale, un ampliamento delle fasce sociali soggette a rischio, un accrescimento dell’ansia nei confronti del futuro, con il conseguente aumento del ricorso agli ‘esperti’ per la soluzione di problemi. Questi elementi diventano tanto più significativi se rapportati al tema della cura e della crescita dei minori. Nella vastità dei fattori e dei soggetti che concorrono alla crescita armonica di un bambino, in accordo con le agenzie educative del nostro territorio, abbiamo deciso di intraprendere un percorso di condivisione e valorizzazione delle risorse genitoriali al fine di promuovere e facilitare il protagonismo dei genitori, nonché l’attivazione di azioni di cittadinanza attiva”.

Il programma degli incontri

Il cervello dei bambini e degli adolescenti

10 ottobre 2019

Cinema Teatro ” Il Centro” in Via Conciliazione, 17 – Desio

Senza dubbio i bambini sono dotati di una vivacità enorme, sono anche in grado di elaborare soluzioni per aggirare una difficoltà, ma devono fare i conti con le caratteristiche strutturali della loro mente…

Curare con l’educazione. Aiutare i figli nei momenti di incertezza e difficoltà

11 novembre 2019

Cinema Teatro ” Il Centro” in Via Conciliazione, 17 – Desio

Aiutare i figli nei momenti di incertezza e difficoltà: è fondamentale riuscire a restituire a genitori e insegnanti potere, funzione e responsabilità dell’educare.

L’equivoco del dialogo con i figli. Come farsi ascoltare

5 dicembre 2019

Auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado “S. Pertini” Via Milano 345 – Desio

Essere educatori efficaci, genitori in grado di ascoltare, di essere autorevoli e non autoritari, di saper stare nei conflitti con i figli senza colpevolizzarsi e riuscendo a dare regole sostenibili è una competenza da costruire giorno per giorno.

Aiutare i figli a litigare bene. Meglio imparare da bambini.

20 gennaio 2020

Auditorium della Scuola Secondaria di 1° grado “S. Pertini” Via Milano 345 – Desio

I bambini o i ragazzi entrano in conflitto e i genitori intervengono: urlando, individuando il colpevole, punendo, tentando più o meno efficacemente di pacificare o prevenire. In ogni caso si intromettono nel loro discorso.