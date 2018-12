A Lentate sul Seveso si scende in piazza San Vito per i diritti umani. E’ in corso proprio questa mattina, domenica 9 dicembre 2018, la manifestazione «In piedi per i diritti umani», promossa da «Xapurì», «Osa Lentate», «Aido» e «Senza Frontiere» in occasione del 70esimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Letti gli articoli della dichiarazione universale

A raccogliere l’invito anche i bambini, che insieme agli adulti hanno letto i 30 articoli della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, per trasmettere un messaggio di giustizia, libertà, uguaglianza e pace.

Le frasi dei testimoni di pace

Sono state anche lette alcune frasi dei «testimoni di pace», ovvero quelle persone che non sono rimaste indifferenti ai diritti umani e che per affermarli e difenderli hanno compiuto anche scelte rischiose e controcorrente: da Nelson Mandela a Martin Luther King, da don Lorenzo Milani a Vittorio Arrigoni, solo per citarne alcune. «Una bella mattinata durante la quale abbiamo riletto due volte i 30 articoli della dichiarazione universale – commenta Laura Nava di Xapurì – Davvero significativa la presenza di così tanti bambini».