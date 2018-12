A Meda lo spettacolo di Natale per bambini e famiglie. Protagonista la Ciccio Pasticcio Band. Lo show dedicato ai piccoli dai 3 agli 8 anni.

A Meda lo spettacolo di Natale per bambini e famiglie

Una favola moderna e magica scritta e interpretata dalla Ciccio Pasticcio Band. E’ quella che aspetta grandi, ma soprattutto piccini, domenica 16 dicembre alle 16 all’Auditorium Oratorio San Giacomo di Meda.

Lo spettacolo“Babbo Natale e la ricerca dei colori perduti” è dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni ed è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Comunità Pastorale.

La trama

Severino Grigio, un personaggio triste e solo, cerca di rubare tutti i colori che rendono magico il Natale. La carta per avvolgere i doni dei bambini non è più luccicante ed è bianca o nera. Le decorazioni degli alberi natalizi sono tutte grigie e anche il vestito di Babbo Natale sta perdendo il suo vivido colore: il rosso!

La Ciccio Pasticcio Band interverrà tempestivamente per fermare Severino Grigio e coinvolgerà Babbo Natale e tutto il pubblico in balli scatenati, gag comiche e la magia del Mago Tatos.

Tanta poesia e divertimento che ruotano per un’ora e 15 minuti attorno alle peripezie di Ciccio Pasticcio, la sua Band e tanti personaggi alle prese con un bel problema. Ma alla fine canti, balli e tanta musica da perdere la testa, coinvolgeranno tutti nel primo incantesimo del Natale.

I piccoli, durante tutte le rappresentazioni, vengono presi per mano e accompagnati in luoghi magici e meravigliosi da una compagnia di attori/educatori specializzati. Le pagine di un libro, una fiaba, un racconto diventano parola, immagine e momento educativo anche per i genitori che li accompagnano. Un modo divertente e alternativo per imparare.

Chi è Ciccio Pasticcio

Il personaggio di Ciccio Pasticcio nasce nel 2008 dall’omonimo BANS, un tipo di ballo animato caratterizzato da una serie di gesti che mimano il testo della canzone. Da subito si impone all’attenzione del grande pubblico coinvolgendo, con le sue canzoni tutte da ballare, bambini e famiglie animando le Selezioni Nazionali dello Zecchino d’Oro e partecipando alla famosa gara canora in diretta su RAI1. Nel 2010 arriva la Ciccio Pasticcio Band, un mix efficace di animatori e artisti che attraverso la musica, le gag comiche e gli spettacoli di teatro-animazione rendono la formazione unica nel suo genere. È soprattutto lo stile animativo a rendere protagonisti attivi i bambini e i genitori che partecipano agli spettacoli della Ciccio Pasticcio Band in tutta Italia.

Info

Ingresso: 5 Euro (gratuito per bambini fino ai 2 anni compiuti)

Inizio spettacolo: ore 16

Info e prenotazioni:

segreteria OSC – oratorio S. Crocifisso – via G. Cantore 2 MEDA

Orari Apertura Segreteria: lunedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19

osc.meda@gmail.com