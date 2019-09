A Monza una giornata per apprendere le tecniche di difesa personale con i City Angels. Si terrà domenica 22 settembre in piazza Cambiaghi. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.

A Monza una giornata per apprendere le tecniche di difesa personale

Un corso di difesa personale gratuito e aperto a tutti, organizzato a Milano e a Monza. E a tenerlo sarà una persona che conosce molto bene la materia: Mario Furlan, fondatore dei City Angels e creatore del Wilding, l’autodifesa istintiva.

Il Wilding è l’autodifesa che imparano i City Angels nel loro corso di formazione.

Si tratta di “una difesa personale diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare, bensì su principi da interiorizzare” spiega Furlan che aggiunge:” Si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione”.

Il corso di difesa personale organizzato e patrocinato dal Comune di Monza si svolgerà in piazza Cambiaghi a Monza, il 22 settembre, dalle 16 alle 18, presso la sede del City Angeles.

Qui tutte le altre date che coinvolgono il comune di Milano:

Come si svolge l’incontro

Gli incontri si svolgono all’aperto, per il massimo realismo, e con gli abiti che si indossano tutti i giorni. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento” spiega Furlan.

Questo è il terzo anno che si svolgono i corsi di Wilding organizzati dalle Istituzioni. Due anni fa hanno preso il via in un solo municipio milanese, il due, grazie al Presidente della Commissione Sicurezza, Riccardo Truppo. L’anno scorso hanno coinvolto anche il Municipio 9 tramite l’impegno del Presidente della Commissione Commercio, Turismo e Bilancio, Enrico Turato. E questo autunno, visto il successo delle ultime due edizioni, il boom: da due a otto incontri.

“Mi aspetto che anche quest’anno partecipino molte donne, persone sopra i 40 anni e ragazzini” dice Furlan. Perché “il Wilding è più mentale che fisico, pertanto è l’ideale per chi, pur non essendo particolarmente fisicato, vuole comunque un metodo efficace per difendersi”. Lavorando sulla psiche si può acquisire sicurezza, autostima, assertività e consapevolezza.

Come partecipare

Per partecipare basta scrivere a info@wildingdefense.com. Sarà anche un’occasione per conoscere la realtà filantropica dei City Angels, che a fine ottobre iniziano un nuovo corso di formazione. Del quale, ovviamente, la difesa personale istintiva è parte integrante.