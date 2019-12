A Nova arrivano i nuovi distributori automatici di sacchi per la differenziata. Si trovano in via Fiume e in via Mazzini.

A partire da oggi, mercoledì 18 dicembre, verranno attivati a Nova Milanese i distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata presso i quali tutti i cittadini potranno recarsi per ritirare gratuitamente la nuova fornitura per l’anno 2020.

I due distributori sono attivi sette giorni su sette e si trovano in:

via Fiume 26 vicino all’ingresso della Scuola dell’Infanzia

vicino all’ingresso della Scuola dell’Infanzia via Mazzini 39 accanto all’ingresso della Scuola Primaria

Presso i distributori sarà possibile ritirare i seguenti sacchi:

sacchetti per la raccolta dell’umido

sacchetti gialli per la raccolta del multileggero

sacchetti grigi per la raccolta del rifiuto indifferenziato

Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e prevede la fornitura annuale gratuita di rotoli per 100 sacchetti biodegradabili, rotoli di 60 sacchetti grigi per la raccolta dell’indifferenziato e rotoli di 50 sacchi gialli per la raccolta del multileggero.

La fornitura annuale sarà suddivisa in due erogazioni per tutte le tipologia di sacchi a distanza di 4 mesi l’una dall’altra. Il ritiro dei sacchi per l’anno successivo sarà possibile solo a partire dal 1 dicembre 2020.

L’utente domestico potrà ritirare i sacchi tramite la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.