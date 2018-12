La luce influenza la percezione completa dell’ambiente che ci circonda così come pure il nostro modo di fare, di essere e di giudicare un luogo. Per questo motivo l’illuminazione va dosata e applicata in maniera consapevole, per valorizzare ogni ambiente e riuscire a trasformare eventuali criticità in aspetti positivi.

Illuminazione e retail

Illuminare negozi e spazi di vendita nel modo corretto è fondamentale per migliorare l’esperienza dell’acquirente e aumentare le vendite. Non basta “puntare” sugli scaffali per valorizzare la merce in vendita. Bisogna riuscire a costruire vere e proprie scenografie di luce all’interno del negozio, per enfatizzare i colori e i materiali dei prodotti protagonisti. Le vetrine, i camerini, le aree desk, gli scaffali… ogni spazio ha le sue “regole” ed esigenze.

L’illuminazione nel residenziale

La luce è uno degli aspetti più importanti nel determinare il comfort ambientale e la qualità di vita all’interno di una casa. A seconda delle stanze, cambiano le esigenze. Si può optare per la luce diffusa (ad esempio con un lampadario a soffitto), oppure prevedere sorgenti luminose caratterizzate da luce più intensa e direzionata, come le luci per lavorare, cucinare, leggere…

Oltre ad avere una funzionalità ben precisa, lampade e lampadari diventano veri e propri elementi di arredo. Da terra o in sospensione? Design sobrio o romantico? Moderne plafoniere o eleganti faretti a incasso? Ogni casa il suo stile, a ogni stile la sua tipologia di illuminazione.

L’illuminazione nel settore alberghiero

Lampadari, plafoniere, lampade da tavolo: gli alberghi e in generale tutto il settore ricettivo deve considerare attentamente il modo di illuminare i propri spazi. A cominciare da hall e reception, i primi ambienti con cui si entra in contatto. Sin dal primo momento i clienti devono sentirsi a proprio agio. Lo stesso discorso vale per aree relax, corridoi, bar e ristoranti interni. Fino ad arrivare alla camera, che una corretta illuminazione può rendere accogliente, contribuendo a far sì che l’ospite si senta “a casa” e viva un’esperienza positiva. Dalle applique per il bagno a quelle per il comodino, dalla sospensione per la hall alla piantana per la zona lettura, ogni elemento deve essere studiato nel minimo dettaglio.

Luce & paesaggi esterni

Anche l’illuminazione all’aria aperta ha la capacità di influire sulla nostra percezione e infondere una sensazione di benessere. La scelta delle giuste lampade da giardino, delle luminarie per i vialetti di ingresso, delle soluzioni per balconi e terrazze, consente di trasformare lo spazio esterno in un ambiente confortevole.

L’importanza del lighting designer

Sono molti quindi gli aspetti da prendere in considerazione quando si arreda la propria abitazione, si allestisce un punto vendita, si progetta un giardino… è importante affidarsi a professionisti e non improvvisarsi “lighting designer”. Il lighting design, o progettazione illuminotecnica, infatti, è una vera e propria disciplina professionale che ha lo scopo di studiare e offrire le migliori soluzioni di illuminazione. L’obiettivo è quello di conferire agli ambienti la migliore percezione visiva che ne valorizzi l’estetica e ne completi l’aspetto funzionale.

Lighting design firmato Centroluce

Tra i professionisti di questo campo, un esempio brillante è Centroluce snc, società con sede in Lombardia ma operante anche in Ticino. L’azienda, nata nel 1975, accoglie i clienti in un ampio showroom di 2500 mq, in via Terni 43 a Varedo (MB). Qui è possibile visionare ogni tipo di componente per l’illuminazione, da sospensioni a lampade, realizzate ad arte dai migliori designer italiani. È poi la stessa società ad occuparsi delle fasi di progettazione e dell’installazione, qualsiasi sia la tipologia di ambiente che necessita di illuminazione.

Per maggiori informazioni, è possibile accedere al sito web www.centrolucesnc.com, scrivere a info@centrolucesnc.com o telefonare allo 0362 450949.

Lo showroom di Varedo segue i seguenti orari:

Lun 15:30 – 19:30

Mar-Sab 10:00 – 12:30 e 15:30 – 19:30

Domenica 16:00 – 19:00 (esclusi i mesi: maggio – giugno – luglio)

Agosto chiusi