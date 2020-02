A Rancate, frazione di Triuggio, brucia la Giubiana.

A Rancate brucia la Giubiana

Appuntamento da non perdere nel pomeriggio di oggi (domenica 2 febbraio 2020) a Rancate, frazione di Triuggio, dove si svolgerà il tradizionale falò della Giubiana. L’appuntamento è alle 18 in oratorio dove verrà acceso il rogo. Attorno al falò si potrà inoltre gustare un piatto di risotto e sorseggiare un bicchiere di vin brulè o thè caldo. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a sostegno delle attività rivolte ad aiutare i bambini bielorussi che ogni anno vengono ospitati in paese. Tra i prossimi appuntamenti ricordiamo anche il pranzo in oratorio in programma domenica 23 febbraio, a partire da mezzogiorno, a base di polenta carbonera più un secondo, un dolce e il caffè con possibilità di polenta da asporto.

La Giubiana

La Giubiana o Festa della Giöbia è una festa tradizionale molto popolare nell’Italia settentrionale, in particolare in Piemonte e in Lombardia. L’ultimo giovedì del mese di gennaio vengono accesi dei grandi falò (o roghi) nelle piazze e bruciata la Giubiana, un grande fantoccio di paglia vestito di stracci. Il rogo assume valori diversi a seconda della località in cui ci si trova, mantenendo sempre uno stretto legame con le tradizioni popolari del luogo.

