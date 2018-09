A Veduggio è una compagnia quotidiana da diversi anni ormai. Ora arriva anche a Renate la radio parrocchiale “per ascoltare le celebrazioni che avvengono in chiesa. Uno strumento utile e prezioso, sopratutto per ammalati e infermi”, come si legge sul bollettino comunitario.

L’apparecchio è ora disponibile

Per ascoltare la radio parrocchiale è necessario acquistare un apposito apparecchio, dal costo di 50 euro. E’ disponibile in sacrestia, dopo le celebrazioni, o direttamente dal parroco, don Antonio Bertolaso.

“Lo strumento è normalmente sintonizzato su “Inblu”, la radio della Conferenza episcopale italiana – continua il bollettino – e all’occorrenza si sintonizza sulle celebrazioni in chiesa”.