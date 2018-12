Bersaglieri ospiti a San Giorgio. Domenica a Desio hanno partecipato alla Messa nel quartiere.

Appuntamento annuale a San Giorgio con i bersaglieri

Come succede da molti anni, è tradizione che i bersaglieri della sezione “U.Tagliabue” siano ospitati a San Giorgio. Un pranzo di raduno annuale, preceduto però dalla celebrazione della Messa. È stato anche presente, come portabandiera, il secondo nipote di Umberto Tagliabue, patriota originario di San Giorgio (classe 1894), a cui è stata intitolata la sezione. È stato decorato con due medaglie d’argento al valore militare. Durante la ricorrenza del 4 Novembre la sezione depone sempre la corona nel cortile della casa natale del bersagliere. Momento per la memoria è l’esempio di questa sezione riunita anche per i più piccoli.