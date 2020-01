A Seregno il WiFi pubblico e gratuito c’è, ed anche da molti anni. Ma, da recenti rilevazioni degli accessi al servizio, il suo utilizzo da parte della cittadinanza è davvero marginale.

A Seregno c’è il WiFi pubblico e gratuito… ma in pochi lo sanno

Ad eccezione dell’hotspot fornito all’interno della biblioteca civica, che registra un utilizzo elevatissimo, tutti gli altri punti di connessione (che in città sono 18) registrano complessivamente una media giornaliera di circa 5 contatti.

Arrivano i cartelli

“Riteniamo che questo scarso utilizzo sia da imputare prevalentemente alla mancata conoscenza del servizio – ha detto Luigi Pelletti, vicesindaco e assessore alla Smart City -. Abbiamo deciso, quindi, di provare a rilanciare partendo dalla cosa più semplice: collocare, nelle aree coperte dalla connessione, alcuni cartelli che segnalino il servizio e le modalità di accesso allo stesso. E questo, anche in prospettiva dell’attivazione di cinque nuovi punti wifi, realizzazione inserita nel bando Smart City di RetiPiù”.

Cinque nuovi punti rete in città

I nuovi punti rete in fase di attivazione saranno nel Parco 25 Aprile, sul piazzale della chiesa di Santa Valeria, nel parco Caduti di Nassiriya, nel Parco del Meredo e nel Parco Meroni- Skate Park.

I punti attualmente coperti dal servizio sono piazza Vittorio Veneto, via Trabattoni angolo via Garibaldi, piazza Segni, piazza Roma, stazione ferroviaria, parcheggio piscine, impianto natatorio, parco Due Giugno (area Veliero), corso del Popolo, piazza Italia, piazza Concordia, piazza Linate, via Garibaldi, via Schiapparelli. All’interno degli edifici, il servizio è presente nella biblioteca civica, in sala civica Gandini, in Palazzo Landriani, nel palazzo municipale di via Umberto e ne L’Auditorium di piazza Risorgimento.

L’accesso al servizio è gratuito. Ogni utilizzatore può beneficiare di 90 minuti di connessione ogni giorno.