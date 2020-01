A Seregno chiusura notturna in via Allo Stadio dal 3 febbraio. I lavori termineranno l’11 marzo.

A Seregno chiusura notturna in via Allo Stadio dal 3 febbraio

A partire da lunedì 3 febbraio verrà istituito il divieto di circolazione nelle ore notturne in via Allo Stadio a Seregno. Come comunicato in una nota dall’Amministrazione comunale la chiusura si è resa necessaria per consentire il proseguimento dei lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso ciclopedonale che collega via Silva a piazza Linate – area mercato.

Il tratto di strada compreso tra via Toselli e via F.lli Bandiera non sara percorribile dalle ore 21 alle ore 6 fino al prossimo 11 marzo. Il divieto è esteso ad autobus e mezzi di soccorso.

LEGGI ANCHE: Capotreno aggredita a Seregno: arrestato l’aggressore. Ha colpito anche a Milano