A Seregno e Cesano scuole senza preside. Il dirigente Rita Troiani è tornato nella sua Sicilia per ragioni familiari. Ci resterà per tutto il prossimo anno scolastico.

A Seregno e Cesano scuole senza preside

A Seregno e a Cesano scuole in attesa della nomina di un dirigente. La preside Rita Troiani è tornata nella sua Sicilia. “Mi prendo un anno sabbatico, rientro alla base tra dodici mesi”, scherza lei. Il dirigente vivrà il prossimo anno scolastico nella sua Capo d’Orlando, Messina. Guiderà un comprensivo vicino casa, sui monti Nebrodi, composto da quindici plessi sparsi su cinque Comuni.

Lascia un istututo superiore e un comprensivo

Dirigente scolastico dell’istituto Primo Levi dal 1 settembre 2014, Troiani ha anche avuto l’onere della reggenza delle Stoppani nell’anno scolastico 2015-2016 e, per i due successivi, quello del Secondo istituto comprensivo di Cesano Maderno. Raggiunta al telefono mentre è già nella sua Sicilia, dove è arrivata qualche giorno fa, confessa: “L’ultima settimana in Brianza è stata uno strazio, emotivamente parlando. Sono stata travolta da un bagno di affetto entusiasmante ed inaspettato”. Attestazioni di stima per una donna che ha saputo coniugare l’impegno professionale con la disponibilità e l’ascolto nei confronti dei professori, del personale non docente, delle famiglie e degli studenti.

In Sicilia con la Brianza nel cuore

“Ho toccato con mano – dice lei – che quelli sulla Brianza e i brianzoli sono luoghi comuni. Ho incontrato gente calda, e ho costruito bellissimi rapporti in questi quattro anni. Mi sono trovata bene. L’unica cosa che non mi mancherà sarà il clima…”.

Le raccomandazioni prima della partenza

Nell’anno da pendolare, la vulcanica preside dall’energia contagiosa non mancherà di fare spesso tappa nelle “sue” scuole. “Ai miei del Levi – racconta – mi sono raccomandata di continuare sulla strada che abbiamo percorso insieme in questi anni, e di ricordarsi sempre di aver fatto tantissimo: abbiamo rilanciato una scuola polverosa. A settembre partirà l’indirizzo Scienze applicate del Liceo scientifico: un’enorme soddisfazione per tutti noi, frutto di un grande lavoro di squadra». Si attende ora la nomina dei sostituti.