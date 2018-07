Riqualificazione stradale per la via Umberto I di Seregno. A causa dei lavori istituito il divieto di circolazione e di sosta nel tratto compreso tra piazza Concordia e via Medici da Seregno.

A Seregno la via Umberto I chiude al traffico per 3 settimane

Tre settimane di stop alla circolazione con istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata. Succede a Seregno in via Umberto I. La riqualificazione partirà il 23 luglio e proseguirà fino al 15 agosto. Per consentirei lavori l’Amministrazione comunale comunica che saranno adottati i seguenti provvedimenti:

– istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in via Umberto I, nel tratto compreso tra piazza Concordia e via Medici da Seregno

– istituzione del doppio senso di marcia in corso del Popolo, nel tratto compreso tra piazza Concordia e via San Pietro

– istituzione del doppio senso di marcia in via Vincenzo da Seregno, nel tratto compreso tra piazza Concordia e piazza Vittorio Veneto

Info per residenti e autorizzati

Ai residenti è consentito l’accesso in via Umberto I dalla via Medici da Seregno nel doppio senso di marcia.

Sono assicurate le seguenti deviazioni per i residenti in ZTL e autorizzati:

con direzione via Colombo, percorrenza corso del Popolo

con direzione corso Matteotti, percorrenza via Vincenzo da Seregno

Riapertura della strada il giovedì sera

E’ cura dell’impresa esecutrice dei lavori garantire l’accesso pedonale alle attività commerciali ed in particolare la riapertura della strada i giovedì sera in occasione dei “negozi aperti”.