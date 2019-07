A Seregno partono i lavori per riasfaltare 22 strade. I cantieri inizieranno il 15 luglio e proseguiranno fino alla fine di agosto.

Da lunedì 15 luglio partono a Seregno i lavori di riasfaltatura e manutenzione straordinaria di ventidue strade. I cantieri proseguiranno fino alla fine di agosto e saranno svolti, fa sapere il Comune in una nota, dalla ditta Foti di Bulgarograsso, che si è aggiudicata la gara di appalto per un importo complessivo di euro 714.532,39 iva inclusa.

I cantieri strada per strada

I primi interventi riguarderanno Corso Matteotti (da via Rossini a piazza Prealpi), via

Stefano da Seregno (da Corso Matteotti a via San Benedetto) e la rotatoria via Bellini/via

Stadio/via fratelli Bandiera. Immediatamente a seguire via Macallè (nel tratto compreso tra via Foscolo e il confine con il Comune di Lissone), via Beato Angelico (compresa la rotatoria di via Cadore) e la rotonda via Wagner/via Porada.

Successivamente verranno messi in opera gli ulteriori interventi: via Jefferson, via Nino Bixio, via Ariosto, via Fogazzaro, via Carlini, via Cervino, via Bevera (tratto sud), via San Carlo (da via Giulio Cesare a via Borromeo), area parcheggio di via Rossini, via San Vitale (da via Carlini a via Monte Rosa), via Torricelli (da via San Vitale a via Sauro), via Corsica, via Martino Bassi/via Muratori, via San Rocco/via Cavour (solo marciapiedi), via Stoppani (posa cordoli da via Piave a via Locatelli), via Luini (da via Beato Angelico al piazzale della scuola Andersen).