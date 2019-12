A Seregno pranzo di Natale per gli anziani soli. Lo organizza il Lions Club locale. Iscrizioni entro il 16 dicembre.

Come da tradizione, il Lions Club Seregno in collaborazione con il settore Servizi Sociali del Comune di Seregno organizza per mercoledì 25 dicembre il Pranzo di Natale dedicato alle

persone anziane sole.

Un’occasione preziosa per trascorrere la festività in compagnia per tutte quelle persone che non hanno modo o possibilità di trascorrerla insieme alla famiglia o ad amici.

Il pranzo è riservato a coloro che hanno compiuto i 65 anni e si terrà presso l’Istituto Cornelia e Pasquale Pozzi di via Alfieri con inizio alle ore 12.

Le iscrizioni si ricevono, entro lunedì 16 dicembre e fino ad esaurimento posti, presso

l’Ufficio Servizi Sociali di via Oliveti, tel. 0362.263.401, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (il giovedì fino alle ore 16).