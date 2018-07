In un locale del centro di Seregno l’atteso concorso di bellezza.

Il concorso “The best model of Europe”

In centro a Seregno sfilata di bellezze sotto gli occhi incuriositi e ammirati del pubblico. In via Garibaldi il casting della quinta edizione del concorso The best model of Europe, per il secondo anno consecutivo organizzato da un noto locale in collaborazione con esercenti e imprenditori locali. Oltre una ventina le ragazze in passerella, di età compresa fra 14 e 30 anni, per la pre-selezione in attesa della semifinale di giovedì 5 luglio (a partire dalle 19).

Le finaliste voleranno in Catalogna

Due ragazze scelte da un’apposita giuria fra le semifinaliste di Seregno, nella categoria Models, voleranno a Lloret de Mar in Catalogna per una settimana con soggiorno incluso per contendersi il titolo di Best model of Europe. In altre località il concorso, ideato dallo stilista Rosario Stagno, comprende categorie diverse fra cui bambini (Kids), uomini e donne oltre 45 anni (Over lady e Gentlemen).

Le ragazze che hanno partecipato al casting