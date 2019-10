Una serata per aiutare cani e gatti in difficoltà. Sabato 9 novembre alle 21 commedia al Teatro Santa Valeria di Seregno.

Una serata diversa. Per aiutare cani e gatti in difficoltà e bisognosi d’aiuto. E’ quella si terrà al Teatro di Santa Valeria a Seregno, dove il prossimo 9 novembre andrà in scena “Rumors”, commedia di Neil Simon, portata in scena dalla Compagnia Teatrale “Colpo di scena” di Albiate.

L’ingresso è ad offerta libera a partire dai 12 euro. Il ricavato, come spiegano le Associazione Cani e Mici per amici e Gli Amici del Pratone, sarà utilizzato per sostenere le spese dei volontari che ogni giorno si occupano quotidianamente degli amici a quattro zampe. In particolare le due associazioni stanno cercando di realizzare Miciolandia, un’oasi per felini di strada. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

La commedia in breve

Lo show del prossimo 9 novembre è una divertente commedia americana.

I fatti si svolgono a New York dove quattro coppie di coniugi, invitati a festeggiare l‛anniversario di matrimonio del vice sindaco delle città, si ritrovano a dover affrontare il tentato omicidio del loro illustre concittadino.

Il tanto imprevisto quanto drammatico evento genera una imbarazzante e sgradevole situazione, che viene gestita dagli otto invitati in maniera grottesca, dove tensioni e timori contribuiscono ad evidenziare la fragilità e le nevrosi di ciascuno di essi.

La commedia si sviluppa su due atti dove predomina una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del “giallo” un ruolo marginale di soggetto di fondo.

Con questo gesto di solidarietà, la compagnia Colpo di scena vi farà divertire e allo stesso tempo darà un grande aiuto per le attività dell’Associazione.

Per info e biglietti:

Tel 339 8616769 (Cani e Mici per Amici)

Tel 345 5621702 (Gli Amici del Pratone)

caniemicperamici@gmail.com

gliamicidelpratonelissone@ gmail.com