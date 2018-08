Apre a Torino il primo centro italiano di Sexy Dolls, una vera e propria casa d’appuntamenti ma con bambole gonfiabili.

Sexy bambole gonfiabili

Come racconta il nostro portale piemontese NuovaPeriferia.it, si tratta di una moda metropolitana che sta investendo le maggiori città europee. Barcellona, Mosca e persino Torino. Sì, perché il prossimo 3 settembre, aprirà anche nella città della Mole Antonelliana il primo punto di sesso con bambole gonfiabili.

Ma non immaginatevi dei “palloncini” giganti a forma di donna… sono vere e proprie riproduzioni in materiali sofisticati, di corpi femminili. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e trova conferma sul sito internet dell’azienda LumiDolls che, da ormai molti mesi, è diventata un proprio punto di riferimento per il settore.

Location segreta

L’unico dato certo è la data di inaugurazione: il prossimo 3 settembre. La location è segreta. Quello che trapela in queste ultime ore lascia intravedere la possibile localizzazione dell’appartamento in cui, chiunque, potrà intrattenersi con le Sexy Dolls. Si tratterebbe, secondo i bene informati, di un appartamento in uno dei palazzi storici del centro storico torinese. Una location discreta e nascosta agli occhi del pubblico e dei passanti.

Fantasie e discrezione

L’azienda promette che all’interno del punto di intrattenimento torinese, i clienti potranno trovare discrezione ma, soprattutto, soddisfazione per ognuna delle proprie fantasie sessuali. E chi tra i futuri clienti del centro di intrattenimento, che ovviamente dovranno essere maggiorenni, dovesse trovare piacevole e soddisfacente l’esperienza sessuale con le “bambole”, potrà anche acquistarne una attraverso la piattaforma e-commerce del sito internet. I prezzi vanno dai 700 ai 2000 dollari.