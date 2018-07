Tutto pronto per la 45esima festa de l’Unità, un’edizione importante. La festa, organizzata dal Partito democratico, si terrà dal 21 al 29 luglio presso la Cooperativa Canonica in via Taverna 57.

A Triuggio la 45esima festa de l’Unità

Come di consueto sono previsti dibattiti, incontri, spettacoli e momenti di approfondimento con esponenti della vita politica e culturale, letterati e musicisti, oltre a un ricco programma gastronomico.

Tra gli ospiti Gianni Cuperlo

“Si tratta di un anniversario importante e quest’anno avremo tra noi Gianni Cuperlo, membro della segreteria nazionale, che il 26 luglio alle 20.30 presenterà il suo libro “In viaggio. La sinistra verso nuove terre” insieme a Barbara Pollastrini, vicepresidente Pd” spiega il segretario locale del Partito democratico, Lorenzo Sala.

Ottanta volontari impegnati

Otto gruppi musicali si avvicenderanno sul palco offrendo un repertorio musicale eclettico. Il tendone ristorante ospita 300 posti a sedere con servizio al tavolo. Ottanta i volontari che saranno impegnati.

I ringraziamenti del segretario

“45 anni una festa non li compie mai per caso – aggiunge Sala – Ci arriva solo se fin dall’inizio hai saputo creare, non solo un gruppo di amici e amiche, ma una vera e propria comunità. Una comunità quella di questa festa che dal partito locale alla Cooperativa Canonica ha saputo diventare tale condividendo valori di fondo che sono quelli di: Uguaglianza, Democrazia, Giustizia Sociale, Libertà, Diritti e Solidarietà. Tutto ciò lo si deve soprattutto a chi da tanti anni, alcuni da una vita, tira la carretta e con grande spirito volontaristico permette oggi di dare vita ad una delle feste de l’Unita più belle e più frequentate della zona. È grazie a loro se ancora oggi riusciamo a dare alla politica una dimensione sociale e territoriale più forte e serve ritornare per essere di nuovo riferimento per i nostri cittadini. A tutti loro il mio personale e sentito ringraziamento”.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 luglio e sul prossimo numero di martedì 24 luglio.