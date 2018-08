Assassinio sull’Orient Express.

Cinema sotto le stelle

L’Amministrazione comunale invita a partecipare all’iniziativa “Cinema sotto le stelle”. L’appuntamento è per giovedì 16 agosto, a partire dalle 21.30, presso l’area delle feste in via Kennedy, sarà proiettato il film “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh.

La trama

Sullo sfondo degli anni Trenta, Hercule Poirot scova colpevoli e sonda con perizia le sottili meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova sistemazione sull’Orient Express. Ma una valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli piaceri. Il direttore del treno gli chiede di risolvere il caso. Bloccato con 13 passeggeri, il celebre detective improvvisa un’indagine.

L’iniziativa

E’ promossa dall’assessorato alla Cultura di Iride Funari. L’ingresso è gratuito. Per informazioni contattare l’ufficio Cultura allo 0362-9741206. In caso di pioggia la proiezione si terrà presso la sala Consiliare.