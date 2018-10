Corteo storico per Ville Aperte. Domenica bagno di folla per il tradizionale appuntamento nato da un’intuizione del Comune di Vimercate nel 2003. E sviluppato dalla Provincia di Monza e Brianza

attraverso il Distretto Culturale Evoluto di Monza e Brianza. La manifestazione è giunta alla 16° edizione.

Corteo storico per Ville Aperte

Bagno di folla domenica a Canonica grazie anche allo Street Food organizzato dall’Amministrazione comunale, in particolare dall’assessore alla Cultura, Iride Funari. Una giornata all’insegna degli eventi che hanno animato la frazione. Per l’occasione la Pro Loco ha riproposto la rievocazione storica. Un corteo di personaggi del Cinquecento con l’apporto prezioso delle sarte, della parrucchiera e di quanti hanno collaborato. Circa una settantina i figuranti. Oltre alla partecipazione degli Amici del Tombolo di Pessano con Bornago, gli Amici della Natura di Triuggio nei panni di benedettini, le merlettaie della scuola di Carate, la cantante Vanessa Mini.

Street Food in via Filiberto

Tutto esaurito anche allo Street Food organizzato dall’Amministrazione comunale lungo via Emanuele Filiberto appositamente chiusa al traffico e pedonalizzata. Presenti gli stand delle associazioni e delle attività del territorio.

I numeri di Ville Aperte

40mila visitatori, 5mila in più rispetto alla edizione 2017. Per tre fine settimana dal 15 al 30 settembre sono stati aperti al pubblico oltre 150 siti in 70 Comuni nei territori di Monza e Brianza, Lecco, Como, Nord di Milano e per la prima volta Varese. Sono stati coinvolti 90 partner e più di 500 i volontari. Gli incassi ammontano a un totale di oltre 160mila euro, derivanti dagli introiti delle visite guidate e degli eventi a pagamento, somme che restano totalmente in capo ai soggetti pubblici e privati organizzatori.