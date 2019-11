A Triuggio l’omaggio ai Caduti nella giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

Oggi, domenica 3 novembre 2019, anche a Triuggio si sono svolte le celebrazioni dedicate alla giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Durante la mattinata sono state deposte corone di alloro ai monumenti dei Caduti nelle frazioni di Canonica, Rancate e Tregasio. La cerimonia è poi proseguita a Triuggio con la Messa nella chiesa di Sant’Antonino Martire, il corteo al monumento ai Caduti e l’alzabandiera con lettura delle poesie eseguite dagli alunni dell’istituto Icat e i discorsi delle autorità. Presenti l’associazione Combattenti e Reduci, il corpo musicale Santa Cecilia e il Gruppo Alpini di Tregasio.

Il pranzo con i Combattenti

Dopo l’omaggio ai Caduti, il parroco don Maurilio Mazzoleni, ha celebrato la Messa in chiesa parrocchiale. Al termine della funzione il sindaco Pietro Cicardi ha messo in rilievo il significato della memoria e della riconoscenza per i Caduti di tutte le guerre e l’importanza dell’impegno come cittadini italiani ed europei per mantenere e promuovere i valori fondanti della nostra civiltà. Si è svolto, quindi, il tradizionale pranzo, promosso dall’Associazione Combattenti e Reduci, con 31 partecipanti. Erano presenti il sindaco, l’assessore Paolo Sala, i consiglieri Giuseppe Perego e Vincenzo Verzeni, il parroco. “Sono oltre 60 i tesserati dell’associazione” ha ricordato la presidente Marisa Canali che porta avanti con slancio gli ideali di pace e solidarietà dell’associazione e promuove momenti significativi come quello di domenica e altre occasioni, per favorire e sviluppare l’amicizia e la fraternità fra gli iscritti. Un impegno, dopo il piacevole e ben riuscito momento conviviale del 3 novembre, che prosegue con grande determinazione tanto che la presidente sta definendo gli appuntamenti e le iniziative per il prossimo anno.

