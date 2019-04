A Varedo Forza Nuova dice no al degrado.

Presidio di Forza Nuova in via Umberto I

Sabato pomeriggio i militanti erano presenti in via Umberto I a Varedo “per dire basta alla piaga dello spaccio e del degrado che sta lentamente uccidendo il quartiere”. Posizionati davanti a uno degli ingressi della Snia Viscosa, “abbiamo visto come spacciatori e tossicodipendenti possano aggirarsi nella zona nella tranquillità più assoluta, terrorizzando i cittadini. Le istituzioni sono assenti, Forza Nuova no!

La nostra presenza in quel di Varedo ha portato rassicurazione verso gli abitanti, da tempo ormai, soprattutto con le nostre passeggiate della sicurezza”.

“Vogliamo che Varedo torni un luogo sicuro”

“Vogliamo che Varedo torni quella di una volta, un luogo sicuro e tranquillo, pretendendo che spaccio e degrado vadano via dalle nostre città. Chiediamo un intervento immediato da parte del nuovo perfetto, perché la situazione e critica. Noi continueremo ad esserci per i cittadini e non ci fermeremo mai”.