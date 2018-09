Siete degli atleti? O semplicemente amate lo sport? Allora non potete perdere la festa che l’assessorato allo Sport di Veduggio, in collaborazione con le associazioni del paese, ha organizzato per domenica 23, al Centro sportivo di via Dell’Atleta.

Giornata di sport a Veduggio

Domenica, dalle 14 alle 19, un pomeriggio per conoscere un ricco ventaglio di attività: dalle bocce al calcio, dal fitness alla danza, passando per pattinaggio, slackline, pallavolo, tennis, kravmaga, karate e scacchi. Alle 14, un momento dedicato allo “sport inclusivo” con Special Olympics, Sportiamo Onlus e Oltretutto97. Anche la Croce bianca sarà tra i protagonisti, insieme al Cai.

In sella con il Cai

La sezione locale del Club Alpino Italiano, inoltre, propone una pedalata in sella alle mountain bike lungo i sentieri del Parco del Curone. Per informazioni: www.caiveduggio.it.